BURSA Sevgilisi tarafından darp edilen kadın, bankaya sığındı
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BURSA Sevgilisi tarafından darp edilen kadın, bankaya sığındı

Sevgilisi tarafından darp edilen kadın bankaya sığındıBURSA'da erkek arkadaşı Suat B. tarafından darp edilerek, kafasından yaralanan Gülcan Buldu (35), bir banka şubesine sığındı.

06.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:46

Sevgilisi tarafından darp edilen kadın bankaya sığındı

BURSA'da erkek arkadaşı Suat B. tarafından darp edilerek, kafasından yaralanan Gülcan Buldu (35), bir banka şubesine sığındı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Suat B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Gazcılar Caddesi'nde meydana geldi. Gülcan Buldu, erkek arkadaşı Suat B. ile henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Suat B., Gülcan Buldu'nun kafasına sert bir cisimle vurdu. Başından yaralanan Gülcan Buldu, erkek arkadaşından kaçmaya başladı. Yaralı kadın, yakında bulunan bir bankaya sığınarak, orada bulunan kişilerden yardım istedi. Banka yetkilileri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gülcan Buldu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Gülcan Buldu'nun kendisini darp eden kişinin sevgilisi Suat B. olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Suat B.?yi olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA Sevgilisi tarafından darp edilen kadın, bankaya sığındı

Kaynak: DHA

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