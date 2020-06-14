BURSA Serpil'i bıçakla öldürüp, kaçmaya çalışırken yakalanan eşi adliyede
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BURSA Serpil'i bıçakla öldürüp, kaçmaya çalışırken yakalanan eşi adliyede

Serpil'i bıçakla öldürüp, kaçmaya çalışırken yakalanan eşi adliyedeBURSA'da, eşi Serpil Karataş'ı (41) bıçaklayarak, öldürdükten sonra Uşak'taki babasının yanına kaçmaya çalışırken yakalanan Osman Cenk Karataş (43), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:56

Serpil'i bıçakla öldürüp, kaçmaya çalışırken yakalanan eşi adliyede

BURSA'da, eşi Serpil Karataş'ı (41) bıçaklayarak, öldürdükten sonra Uşak'taki babasının yanına kaçmaya çalışırken yakalanan Osman Cenk Karataş (43), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Osman Cenk Karataş ve eşi Serpil Karataş arasında, para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Karataş, mutfaktan aldığı bıçağı Serpil Karataş'ın vücudunun 4 yerine sapladı ardından da evden kaçtı. Karataş'ın cesedini, oynadıkları bahçeden eve dönen 1'i kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine eve gelen komşular, hemen polise haber verdi. Serpil Karataş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAÇMA ANI KAMERADA

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş'ın cinayeti işlemeden önce eşinin yanına gittiği anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 16 ACA 914 plakalı kırmızı otomobille eşinin oturduğu apartmana gelen Karataş'ın, araçtan indikten sonra binaya girdiği görülüyor. Saat 13.30 sıralarında apartmana giren Karataş'ın yaklaşık 20 dakika sonra binadan çıkıp, hızla uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.

BABASININ YANINA KAÇARKEN KÜTAHYA'DA YAKALANDI

Katil zanlısı Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya- Eskişehir yolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak, gözaltına alındı. Polise verdiği ilk ifadede, cinayeti işledikten sonra Uşak'taki babasının yanına gitmek için yola çıktığını söyleyen Karataş, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam, altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek, satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dedi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Osman Cenk Karataş, Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince teslim alınarak, kente getirildi. Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA Serpil'i bıçakla öldürüp, kaçmaya çalışırken yakalanan eşi adliyede

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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