Bursa Serinlemek Isteyenler Saitabat Şelalesi'ne Akın Etti

Serinlemek isteyenler Saitabat Şelalesi'ne akın etti



BURSA'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından vatandaşlar serinlemek için piknik alanları, göl, deniz ve ormanlık alanları tercih ederken Uludağ'ın eteklerindeki Saitabat Şelaleside ilgi odağı oldu.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle vatandaşlar serin bölgelere akın etmeye başladı. 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Uludağ'da eriyen kar suyuyla oluşan Saitabat Şelalesini tercih ediylorlar. Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Saitabat Şelalesinde başta çocuklar olmak üzere sıcaktan bunalanlar şelaleden akan sulara girirek serinliyor.



GÖRÜNTÜ: 1507saitabat koduyla geçildi



BOYUT: 140 MB SÜRE : 2 dakika



Şelale görüntüsü



-Yüzenler



-Vatandaşlar



-At ile gezenler



-Detaylar



Haber: Hüseyin TÜCCAR,BURSA/(DHA)-



(Tür: Yurt)