Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı
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Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, gökyüzünde görünen ışıklı cisimler, şaşkınlığa yol açtı.

Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, gökyüzünde görünen ışıklı cisimler, şaşkınlığa yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21.30 ile 22.00 saatleri arasında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler şaşkınlığa yol açtı. Vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir süre sonra gözden kayboldu. Sıralı ışıkların ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşların kısa süreliğine yaşadığı şaşkınlık görüntülere de yansıdı.

Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı
Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı
Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı
Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı
Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı
Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı
Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı
Bursa semalarında görülen ışıklı cisimler şaşkınlık yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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