Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek
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Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek

Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek
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17 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİBursa semaları uçurtmalarla renklenecekBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 25 Ağustos'ta atölye çalışmalarıyla başlayıp 30 Ağustos'ta Yunuseli Havaalanı'nda Zafer Bayramı kutlamalarıyla sona erecek uçurma şenliğinde Bursa semaları...

17 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 25 Ağustos'ta atölye çalışmalarıyla başlayıp 30 Ağustos'ta Yunuseli Havaalanı'nda Zafer Bayramı kutlamalarıyla sona erecek uçurma şenliğinde Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek.

Festival ve şenlik şehri olan Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birbirinden eğlenceli etkinlikler Bursalıları bekliyor. Şüphesiz herkesin çocukluğunda önemli bir yeri olan uçurtmalar tekrar gökyüzündeki yerini alıyor. 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde Tayyare Kültür Merkezi'nde uçurtma yapım atölyeleri düzenlenecek. Bu atölyelere, 8 - 12 yaş arası, uçurtmaya merak duyan tüm çocuklar katılabilecek. Atölye sonunda tüm katılımcıların birer uçurtması olacak ve katılımcılar yaptıkları uçurtmaları 30 Ağustos'ta düzenlenecek olan Zafer Uçuşunda havalandıracaklar. Yunuseli Havalimanı'ndaki şenlikte gün boyu çeşitli etkinlikler, stantlar, satış alanları, çocuk oyun alanları ve sahne performansları yer alacak.

Yer gök kırmızı beyaz olacak

Gün boyu sürecek olan bu etkinlikte gökyüzü hiç boş kalmayacak. Ömrü uçurtmaların peşinde geçen bir adam; Zahit Mungan da şenlikteki yerini alacak. Dünya çapındaki festivallerde Türkiye'yi temsil eden ve uçurtmayı farklı boyutlara taşıyan Zahit Mungan'ın özel yapım devasa uçurtmaları gün boyunca gökyüzünde olacak. Farklı şehirlerden katılım sağlayan uçurtma meraklıları da bu görsel şölene eşlik edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 16: 00'da ise gökyüzünde herkesi duygulandıracak ve gururlandıracak bir manzara olacak. "İstikbal göklerdedir! " inancıyla mücadele eden ve bu ülkeyi bize miras bırakan atalarımızın şanlı zaferi kırmızı beyaz uçurtmaların gökyüzünü kaplayacağı zafer uçuşu ile kutlanacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek
Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek
Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek

Kaynak: Habermetre

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