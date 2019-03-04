Bursa Şeker Zannedip Yuttuğu Fare Zehri, Mertcan'ı Hastanelik Etti

Şeker zannedip yuttuğu fare zehri, Mertcan'ı hastanelik etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta oynarken şeker zannettiği fare zehrini yutan 6 yaşındaki Mertcan Ö., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl'ün Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Muhammed ve Fatma Ö. çiftinin 6 yaşındaki çocukları Mertcan, oyun oynamak için sokağa çıktı. İddiaya göre, oyun oynarken yerde gördüğü fare zehrini şeker zannedip yuttu. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Yapılan tetkiklerde, fare zehri yuttuğu tespit edilen çocuğun sağlık durumunu kötüye gidince, ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA