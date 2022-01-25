OTOGARDA BEKLEYEN YOLCULAR KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente kış lastiği olan araçlar haricinde girişlerinin kapatılması üzerine çevre illerden gelen ve Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştiriliyor.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente kış lastiği olan araçlar haricinde girişlerinin kapatılması üzerine çevre illerden gelen ve Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştiriliyor. Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın devreye girmesiyle terminalde kalan vatandaşlar Burulaş'a ait otobüslerle yurtlara götürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yayınladığı duyuruda, "Valiliğimiz ile yaptığımız organizasyon ile; hava şartları nedeniyle İstanbul'a otobüs seferlerinin iptal edilmesi sonrası çevre illerden İstanbul'a devam etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali'mizde mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz." dedi.

Götüntü Dökümü

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-Mahsur kalanların kayıt edilmesi

-Otobüse binmeleri

-Kalabalıktan fotoğraf

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)