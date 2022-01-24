Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente kış lastiği olan araçlar haricinde girişlerinin kapatılması üzerine otobüs ile seyahat eden yolcular Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontak kapadı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente kış lastiği olan araçlar haricinde girişlerinin kapatılması üzerine otobüs ile seyahat eden yolcular Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontak kapadı. Yolun sabah saat 09.00'da açılması beklenirken, yolcular otobüs içinde beklemeye başladı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, kış lastiği olan binek araçlar haricinde araçların girişine izin verilmemesi üzerine kente gitmek üzere olan şehirlerarası otobüsler yolda kaldı. Bunun üzerine otobüs şoförleri yakın kentteki otogarlara araçlarını çekip beklemeye başladı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali de İstanbul'a gitmekte olan otobüslerle doldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve çeşitli illerden Bursa'ya gelip İstanbul'a hareket etmek isteyen otobüsler, açıklanan kararla Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontak kapadı. Polis ekipleri tarafından otobüslerin terminalden çıkışlarına izin verilmedi. Bursa Terminali'nde kalan yolcular da gerek otobüs içinde gerekse de terminal içinde beklemeye başladı.

Kızının hastalanması üzerine İzmir'den İstanbul'a gitmek için yola çıktığını ifade eden Gülten Aydın, "Burada kaldık gördüğünüz gibi. Bizi arabadan indirdiler, paketlerinizi alın dediler. Burada sabaha kadar bekleyeceğiz. Bize bir dinlenme yeri göstermediler. Ben engelliyim, kalp pilim var, fakat hiç önemsemediler." ifadelerini kullandı.