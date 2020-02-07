"Bursa, şehircilik anlamında fark yaratacak"

07.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:31

Geçtiğimiz günlerde yapılan 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında Bursa Fan Club Başkanlığına seçilen Selim Yedikardeş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilk ziyaretlerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a gerçekleştirdi.

Başkan Aktaş, "Biz kentimizin daha sağlıklı, daha yaşanılır ve huzurlu bir kent olması için yapılması gerekenlerin farkındayız. Özellikle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve ilgili Bakanlıklar nezdinde Bursa'mız öncelikli ve özellikli olarak gündemde. Bursa'mız önümüzdeki dönemde şehircilik anlamında fark yaratacak" dedi.

"Bursa Fan Club'un ilk ziyareti"

Kuruluşunun 30'uncu yılına yaklaşan, yaptığı çeşitli sosyal faaliyetler ile yardımlarla Bursa'nın önemli STK'ları arasında yer alan Bursa Fan Club'ın yeni yönetimi, 19.Genel Kurul Toplantısının ardından protokol ziyaretlerine başladı.

Ziyaretler kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la tarihi belediye binasındaki makamında bir araya gelen Bursa Fan Club Başkanı Selim Yedikardeş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa için yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda Başkan Aktaş'la görüş alışverişinde bulundu.

"Bursa için güçlü olalım, birlikte hareket edelim"

Başkan Aktaş'ı ziyaretindeki konuşmasında, 30'uncu yılına yaklaşan Bursa Fan Club'ın kentin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılarda bulunduğuna vurgu yapan Bursa Fan Club Başkanı Selim Yedikardeş, "Bursa'mız, ticaretteki ve sanayideki gücünün yanı sıra tarihsel kökleri ile yüzyıllar boyunca deneyimlerle kazanılan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak insanların ortak belleğinde yer eden geleneksel yaşam kültürüyle sadece ülkemizin değil, dünyanın da en kadim şehirlerinden biridir. Dolayısıyla böyle önemli bir şehir için bizim gibi Bursa aşığı STK'ların yerel yöneticilerle olan iletişimi her zaman güçlü olmalıdır. Bu vesile ile bizler de yeni dönemde, şehrimize değer katacak projelerde Sayın Başkanımızla ve tüm paydaşlarla uyum içinde çalışmak için hazırız. Bursa için güçlü olalım, birlikte hareket edelim" dedi.

Yedikardeş, "Bursa, şehirler yarışında uluslararası platformda dünya şehirleri ile turizmden tarıma, tarih ve kültürden sanayiye kadar yarışabilecek kabiliyete sahiptir. Bu potansiyelimizi değerlendirmeliyiz. Belki de bunlar için özel çalışma grupları kurmalıyız. Biz Bursa için elimizden gelen maddi ve manevi özveriyi göstermeye hazırız" diyerek sözlerini tamamladı.

Daha güçlü Bursa için elele

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Bursa Fan Club'ın yeni Başkanı Selim Yedikardeş'e ve yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevlerinde başarılar diledi. Bursa Fan Club'ı çalışmalarından dolayı takdir ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Sizlerin yeni döneminizde daha sıkı iletişimde olup birlik olalım ki Bursa için yapacağımız çalışmalar daha güçlü olsun. Önerilerinize her zaman açığız. Bursa için dertlenen kişilerle bir arada olmaktan, beraber ortak projeler üretmekten her zaman memnuniyet duyarız. Daha güçlü Bursa için, elele 'canla başla' çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Artık şehirlerin yarıştığı bir dönemdeyiz"

Bursa'nın şehircilik anlamında ileriye taşıyacak önemli projeleri olduğunu ve yakın zamanda bunları bir bir hayata geçireceklerini de belirten Başkan Aktaş, "Şehrimize, önemli sanayi yatırımları var. Yerli ve milli otomobilin Gemlik'te üretilecek olması şehrimiz adına çok önemli. Artık şehirlerin yarıştığı bir dönemdeyiz. Bursa zaten sanayisi, turizmi, sosyal ve kültürel özellikleriyle avantajlı bir konumda. Ancak son dönemlerde kentin hızlı büyümesi kentsel gelişmenin kontrol edilmesini biraz güçleştirdi. Bu dünyanın birçok yerinde böyle. Biz kentimizin daha sağlıklı, daha yaşanılır ve huzurlu bir kent olması için yapılması gerekenlerin farkındayız. Özellikle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve ilgili Bakanlıklar nezdinde Bursa'mız öncelikli ve özellikli olarak gündemde" dedi.

Başkan Aktaş'tan müjdeler…

Bursa'nın önümüzdeki süreçte şehircilik anlamında fark yaratacağını da vurgulayan Başkan Aktaş, "Trafiğin rahatlaması için yaptığımız ve büyük fayda sağlayan küçük dokunuşların ardından Acemler başta olmak üzere kilit noktalara yapılacak kavşaklarla önemli bir aşama kaydedeceğiz. Bununla birlikte Şehir Hastanesine uzatmayı düşündüğümüz metro hattıyla ilgili görüşmeler olumlu gidiyor. Raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarımız sayesinde bekleme süreleri azalacak ve toplu taşıma ile daha fazla yolcu taşımaya başlayacağız. Yanı sıra bir sorun haline gelen T2 tramvay hattının ihalesi de önümüzdeki günlerde yapılacak. Hanlar Bölgesi, Hisar Bölgesi, Gölyazı ve daha birçok önemli turizm destinasyonumuzda revizyon çalışmalarımız sürüyor. Bursa'yı yeşil Bursa kılabilmek için nitelikli yeşil alanlara da ihtiyaç var. Bu manada da ciddi çalışmalar oluyor. Kısacası, Bursa'mız önümüzdeki dönemde şehircilik anlamında fark yaratacak" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Ziyaretin sonunda, Bursa Fan Club Başkanı Selim Yedikardeş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a günün anısına Bursa silüetli özel bir plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler