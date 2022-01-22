Bursa şehir merkezinden kar manzaraları - Haberler
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Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları
İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları Beyaza bürünen Bursa'da kartpostallık görüntüler oluştu Bursa şehir merkezine beklenen kar yağdı, beyaz örtüye bürünen şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.

BURSA (İHA) - Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Beyaza bürünen Bursa'da kartpostallık görüntüler oluştu

BURSA - Bursa şehir merkezine beklenen kar yağdı, beyaz örtüye bürünen şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.

Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı Bursa şehir merkezini beyaza bürüdü. Şehir merkezine yağan karla birlikte şehrin tarihi yerlerinde seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Uludağ eteklerinde bulunan İvazpaşa ve Mollafenari Mahalleleri muhteşem kar manzaraları ortaya çıktı. Şehir merkezinde bu yıl ilk kez kar gören çocuklar kızakla kaymanın ve kar topu oynamanın keyfini çıkarttı.

Şehir merkezine ilk kez kar yağışı yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Çok güzel kar yağdı karı özlemiştik. Çocuklar kızak kayarak keyifli vakit geçiriyor. Şehir merkezi ayrı bir güzelliğe kavuştu" dedi.

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

Bursa şehir merkezinden kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri

Bursa, kar, Yerel, Güncel, Haber

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