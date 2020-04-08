Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi
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Şehir Hastanesi, Marmara, Bursa, Sağlık

Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi

Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet eden Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 9 aylık sürede verdiği 5 yıldızlı otel konforundaki hizmetiyle çevre illerin de ileri sevk merkezi konumuna geldi.

08.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:29
Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi

Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet eden Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 9 aylık sürede verdiği 5 yıldızlı otel konforundaki hizmetiyle çevre illerin de ileri sevk merkezi konumuna geldi.

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 459 bini kapalı toplam 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve geçen yıl 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik gibi bölgede bulunan diğer illere de hizmet veriyor.

Bursa da dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyon nüfusluk bu illerde yapılamayan işlem ve tedaviler için Şehir Hastanesine yönlendirilen hastalar, 6 branşta hizmet alıyor.

Bursa Şehir Hastanesi, pek çok birimi barındırması, ortak ve profesyonel yönetim anlayışına sahip olması, fiziksel yapısı, altyapısı ve personel bakımından hastalar açısından büyük memnuniyet sağlıyor.

Resmi açılışı 4 Ağustos 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan hastane bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunuyor.

Bin 355 yatak kapasitesinde 618 tek kişilik, 256 çift kişilik odalarıyla bugün 361 uzman ve 39 pratisyen hekim, 989 hemşire, 210 ebe ile bin 605 yardımcı personelinin görev yaptığı hastanede ayrıca 49 ameliyathane, 14'ü yanık için olmak üzere toplam 217 yoğun bakım yatağı ve 403 poliklinik yer alıyor.

Hastanede, açıldığı günden bu yana gerek acil gerekse poliklinik başvurularında sürekli artış gözlemleniyor. 209 bin 773 acil, 64 bin 991 çocuk acil ve 1 milyon 120 bin 95 poliklinik hizmeti verilen hastanede, bugüne kadar 29 bin 135 ameliyat yapıldı.

Her branştan poliklinik hizmeti verilen hastanede özellikli hizmet olarak 30 diyaliz ünitesi, 15 yataklı doğum salonu, yanık merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, uyku laboratuvarı, tüp bebek merkezi, 18 yataklı palyatif bakım, 8 iyotlu tedavi odası, genetik laboratuvarı, talasemi tedavi alanı, robotik ilaç hazırlama alanı, TPN ünitesi, kemoterapi ünitesi, travma ünitesi, anne oteli ve 10 mahkum odası da bulunuyor. Hastanede tüm bu alanlarda Avrupa standartlarında teknolojik cihazlar kullanılıyor.

FTR hastanesi yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü konumunda

Yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü konumunda olan hastane bünyesindeki FTR hastanesinde ise birçok kurumda verilmeyen sağlık hizmetlerinin hepsi bir arada veriliyor. Felç, omurilik yaralanması, kafa travması, multipl skleroz, parkinson gibi hastalıklara bağlı olarak yürüyemeyen ya da elini kullanmakta zorlanan, denge sorunları yaşayan hastalara yönelik nörolojik rehabilitasyon programı uygulanıyor. Ayrıca bu hasta grupları için yeni teknoloji tedavi seçeneği olan robotik yürüme ünitesinde de hasta kabul ediliyor.

Hastanede ayrıca serebral palsi (beyin felci), spina bifida (ayrık omurga), hidrosefali gibi hastalıkları bulunan çocuklar için pediatrik rehabilitasyon programı ve çocuk iş-uğraşı terapisi uygulanıyor.

KOAH, astım, amfizem gibi kronik akciğer hastaları veya nöromuskuler hastalıklara bağlı nefes darlığı çeken ve efor kapasitesi azalanlara yönelik solunum rehabilitasyonu programı da kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesinde hastalara şifa oluyor. Pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon tedavisinin, donanımlı bir kardiyopulmoner ünitede uzman ekiple, Bursa ve çevre Güney Marmara illerinde yapıldığı tek kamu hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, bu yönüyle çevre kentlerden başvuran hastaneler için eğitim imkanı da sunuyor.

Bursa Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle şehir uluslararası seviyede hizmet veren bir yanık merkezine kavuşmuş oldu. Böylece kentte iş kazalarından ya da diğer sebeplerden meydana gelebilecek vakalar, başka illere sevk olmadan tam teşekküllü yanık merkezinde tedavi ediliyor. Türkiye'nin en büyük yanık merkezlerinden biri olan merkezin 2 poliklinik, 12 servis yatağı, 14 yoğun bakım yatağı ve 2 ameliyathanesi bulunuyor.

Kovid-19'la mücadelede Türkiye'nin en yetkin ve güvenli hastaneleri arasında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aktif hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi, 459 bin metrekare kapalı alanıyla temas ve yakınlığı azaltarak, hasta ve çalışan güvenliği için oldukça önem arz ediyor. Hastane, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye'nin en yetkin ve güvenli hastaneleri arasında yer alıyor.

Bahçesinde salgınla mücadele kapsamında ilk müdahaleyi gerçekleştirebilmek için triaj çadırları kurulan Bursa Şehir Hastanesinde ayrıca ildeki bütün hastanelerde olduğu gibi Kovid-19 poliklinikleri ve vakalar için ayrı izolasyon odaları bulunuyor. Şehir Hastanesine ambulansla getirilen şüpheli hastaların, ayrı kapısı olan KBRN Arınma Ünitesinden alınarak tedavilerine başlanıyor.

Kaynak: AA

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