Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "(Yol medeniyet) diyoruz, boşuna söylenmiş laf değil. 'Gidemediğin yer senin değildir.' boşuna söylenmiş laf değil. Geçen 17 yıl içinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yollar böldük, Türkiye'yi birleştirdik." dedi.

Yıldırım, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni kapsamında Balıkesir gişelerinde düzenlenen törende, 29 Ekim 2010'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile attıklarını söyledi.

Otoyolu peyderpey hizmete açtıklarını belirten Yıldırım, "Önce Osmangazi Köprüsü, Bursa-Gemlik Otoyolu ve şimdi de İstanbul-İzmir'in tamamını bayram öncesi hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Bu proje 50 yıllık hayal. İzmir Körfezi'ni, Yalova'yı Gebze'ye bağlayan yaklaşık 4 kilometrelik köprü, dünyanın üçüncü büyük köprüsü." diye konuştu.

Yıldırım, Osmangazi Köprüsü'nün geçmişte 5 kez ihale edildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hani konuşuyorlar ya... İhale ettiler, iptal ettiler. İhale ettiler, iptal ettiler ta ki AK Parti iktidara gelinceye kadar. Ne diyoruz? Onlar konuşur, AK Parti yapar. 'Yol medeniyet.' diyoruz, boşuna söylenmiş laf değil. 'Gidemediğin yer senin değildir.' boşuna söylenmiş laf değil. Geçen 17 yıl içinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yollar böldük, Türkiye'yi birleştirdik.

İstanbul'dan çıkacaksınız, İzmir'e 3 saat 10 dakikada geleceksiniz. İyi değil mi? Şimdi ne kadar? 8 saat. Bu mevcut devlet yolu var ya Bursa'dan geliyor, Susurluk'tan, Balıkesir'den, Manisa, İzmir, o da bölünmüş yol değildi, haberiniz olsun. Onu da yaptık. Onu da Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yaptı ama 'Yetmez.' dedik. 'İzmir'i İstanbul'a komşu kapısı yapalım.' dedik ve böylece yola çıktık."

Yolun 5 bölümde yapıldığını anlatan Yıldırım, "Bu yolun yapımı dolayısıyla 2,5 milyar liralık istimlak yapıldı, kamulaştırma yapıldı. Bu yoldan sebep, bu güzergahta bulunan illerde milli gelir artışı yüzde 1,5 daha fazla oldu. Bu yol hizmete girdiğinde 1 senede 3,5 milyar lira tasarruf sağlanacak. Nereden sağlanacak? Yolda kazanılan zaman, 8 saatten 3 saate iniyor. 5 saat kazandık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı töreni izledi.

Erdoğan'ın konuşması sonrası açılış törenine geçildi.

Bursa'daki törene canlı bağlanan Yıldırım, bölgenin tarihi bir ana tanıklık ettiğini söyledi.

Marmara ve Ege bölgelerinin ulaşımda yeni bir adım attığına işaret eden Yıldırım, "Daha dün gibi aklımda, 29 Ekim 2010, Dilovası'nda yağmurlu ve bereketli bir günde bu muhteşem projenin temelini atmıştık. Siz o dönemde Başbakandınız, ben de Ulaştırma Bakanıydım. Bugün 4 Ağustos 2019, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından otoyolun açılışı Bursa ve Balıkesir girişlerinden gerçekleştirildi.

Balıkesir'deki törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti'nin İzmir ve Balıkesir milletvekilleri, belediye başkanları, vatandaşlar ve otoyolu tamamlayan şirketin yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA