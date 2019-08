Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa-İzmir Otoyolu Badırga Mevkii'nde gerçekleştirilen, "Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarının alametifarikalarından birinin de "ulaşım meselesi" olduğunu söyledi.

Yol ve suyun medeniyet olduğuna işaret eden Erdoğan, "Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa siz gayri medenisiniz ama nerede CHP varsa orada susuzluk var, orada çöp var. İşte şu anda CHP'nin belediyelerinin olduğu yerlerde maalesef atık su, susuzluk almış başını gidiyor." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları bölünmüş yollara ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. Farkımız bu." şeklinde konuştu.

Erdoğan, iktidara geldiklerinde bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğunu, 2 bin 875 kilometreye çıkardıklarını dile getirerek, "Bölünmüş yol ile bağlı il sayısını 6'dan 77'ye, karayolu tünel sayısını 83'ten 367'ye, karayolu tünel uzunluğunu da 50 kilometreden 473 kilometreye yükselttik. Böylece vatandaşlarımızın hem mal hem can güvenliğinde çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yol konforunu artırdık, kaza riskini minimize ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Yolların kuralları vardır, bu kurallara uyalım"

Vatandaşlardan yaz tatilinde ve Kurban Bayramı'nda yapacakları seyahatlerde trafik kurallarına uymalarını özellikle rica eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'ye sesleniyorum; ne olur, bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz, Bakın, acele giden Allah göstermesin ecele gider. Yollarda aman ha bastırıp, hele hele gece yolculuğu... Bunlara çok dikkat edelim. Sizi bekleyen büyüklerinize, yavrularınıza kötü haber ulaştırmayın. Onun için de biliyorsunuz yolların kuralları vardır, bu kurallara uyalım. Bu kurallara uyarak seyahatimizi yapalım ki bayramlarımızı acıya döndürmeyelim, bunu özellikle sizlerden rica ediyorum."

"Yolculuk konforu arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölünmüş yollar, otoyollar, ilk defa inşa ettikleri hızlı tren hatları, sayılarını ve seferlerini artırdıkları havalimanları, geliştirdikleri deniz yolu taşımacılığı ve diğer ulaşım alternatifleriyle seyahatleri "kolay ve güvenli" hale getirdiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizdeki motorlu araç sayısı 2002 yılında 8 milyon 655 bin iken bugün bu sayı 23 milyonu geçti. Buna karşılık hem yolculuk süreleri kısaldı hem yolculuk konforu arttı hem de trafik kazalarıyla yaralanma ve ölüm oranları azaldı." dedi.

Alt yapıyı güçlendirmek ve güvenli trafik anlayışını yerleştirmek suretiyle Türkiye'deki trafik kazalarının azaltılması yolunda çok önemli mesafe kat ettiklerini anlatan Erdoğan, "Bu yılın ilk 7 ayında trafik kazalarında yüzde 12'lik, ölümlü kazalarda yüzde 30'luk, yaralanmalı kazalarda yüzde 12'lik azalma meydana geldi. Bu güzel gelişmeleri sürdürmenin yolu vatandaşlarımızın kurallara uymasından geçiyor. Emniyet kemeriniz ses getirsin ki huzur ve güvenle yolculuk yapabilesiniz. Yollarımız zaten gayet rahat, konforlu, bayram sıkışıklığı sebebiyle varsın seyahat süresi biraz uzasın ama geride gözü yaşlı, gönlü kırık kimseyi bırakmayalım." tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Bursa'da da ulaştırma yatırımlarını kesintisiz sürdürdüklerinin altını çizerek, kentte toplamda maliyeti 1,5 milyar lira olan 18 kara yolu projesinin yapımının devam ettiğini, tamamını 2 yıla kadar bitireceklerini" söyledi.

Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasının çeşitli aksaklıklar sebebiyle biraz geciktiğini ifade eden Erdoğan, "Sıkıntıları çözüp, hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek bu hattı mutlaka sizlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü anımsatarak, hükümetleri döneminde sağlığı önceliklerinin ilk sıralarına yerleştirdiklerinin altını çizdi.

Millete, Türkiye'yi eğitim, sağlık, emniyet ve adalet üzerinde yükselteceklerinin sözünü verdiklerini anımsatan Erdoğan, bu sözlerini tuttuklarını belirtti. Bugün Bursa'da hizmete açacakları bin 355 yataklı şehir hastanesinin de bunun emarelerinden biri olduğunu aktardı.

Şehir hastanesinin Bursa'ya yakıştığını, kentin güzelliğine güzellik, zenginliğine zenginlik kattığını vurgulayan Erdoğan, "Bursa Şehir Hastanemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi ve diğer birimleriyle sağlık alanında yüksek standartlara sahip bir şaheser. Yaklaşık bir aydır hasta kabulü yapan şehir hastanemizin, bir veya iki kişilik odalarının her biri vatandaşlarımıza içindeki tuvaleti, banyosu, buzdolabı, refakatçi kanepesiyle adeta otel standartında hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şehir içindeki raylı sistemi 5,5 kilometre uzatıp hastaneye kadar getireceklerini de belirterek, şunları kaydetti:

"Bursa ile birlikte ülkemizdeki şehir hastanesi sayısını 10'a ve toplamdaki yatak kapasitesini de 13 bin 417'ye çıkarmış olduk. Halen toplamda 17 bin 800 yatak kapasiteli 10 adet şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. İhale ve planlama aşamasındakilerle birlikte 44 bin 846 yatak kapasiteli 31 adet sağlık tesisini milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Son 17 yılda sadece Bursa'ya 27'si hastane olmak üzere toplam 68 adet sağlık tesisi kazandırdık. Ayrıca 750 yataklı Osmangazi Çekirge Devlet Hastanesi'yle birlikte 7 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz."

