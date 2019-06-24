Bursa Şehir Hastanesi’nde sona gelindi

Türkiye'nin hizmete açılacak 10'uncu şehir hastanesinde hazırlıklar son aşamaya geldi.

Bursa Şehir Hastanesi’nde sona gelindi

Türkiye'nin hizmete açılacak 10'uncu şehir hastanesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyet Bursa Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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