Bursa Şehir Hastanesi'nde sona gelindi

TÜRKİYE'nin hizmete açılacak 10'uncu şehir hastanesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyet, Bursa Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Kabul süreci devam eden hastanede son hazırlıkları yerinde incelemek üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyet, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tüm birimleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Bursa Şehir Hastanesi'nin acil servis, yoğun bakım, ameliyathaneler, poliklinikler ve genel servislerini dolaşan İnceöz ve Prof. Dr. Ataseven, hastanede verilecek hizmetlerle ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı. Daha sonra Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kentte verilen sağlık hizmetleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİNİ ZİRVEYE TAŞIYACAK

Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Bursa Şehir Hastanesi'nin bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Şehir hastanemiz, Bursa ve civar illere en yüksek kalitede sağlık hizmetini sunan sağlık tesisi olacak. Hastanemiz son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatıldı. Hasta odaları, poliklinik odaları, ameliyathaneleri, laboratuvarları, her birimiyle uluslararası standartlarda en yüksek konfor ve kalitede sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacağız" dedi.

6,5 MİLYONLUK HİNTERLANDA SAĞLIK HİZMETİ

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da, Bursa Şehir Hastanesi'nin, Bursa ve çevre illerle birlikte 6,5 milyonluk hinterlanda nitelikli sağlık hizmeti sunacağını dile getirerek, "Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastane'miz kentin doğusunda nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir merkez görevi üstlenirken, şehir hastanemiz kentin batısında yanık merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, palyatif bakım merkezleri, reimplantasyon, kapsamlı onkoloji merkezi gibi özellikli planlama gerektiren birimleri ile nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda yer alacak" dedi.

6 HASTANE AYNI KAMPÜSTE

Bursa Şehir Hastanesi, genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastaneden oluşuyor. Branşlara göre yatak dağılımı farklılık gösterecek. Genel hastanede 308, kadın doğum çocuk hastanesinde 222, kalp damar hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, FTR hastanesinde 200, YGAP hastanesinde 100 yatak olacak.

YÜKSEK HİJYEN, ULUSLARARASI STANDARTLAR

Hastanede her branştan toplam 403 poliklinik yer alacak. Yüksek hijyen seviyesinde şartlandırılmış, uluslararası standartlara sahip ameliyathane sayısı 49. Hasta parametrelerinin en yüksek seviyede takip ve ölçümüne olanak sağlayan yoğun bakım ünitesi ise 23'ü yenidoğan, 194'ü çocuk ve yetişkin olmak üzere 217 yatak kapasitesine sahip.

MODERN, KONFORLU HASTA ODALARI

İçinde tuvaleti, banyosu, televizyonu, buzdolabı bulunan, refakatçisinin de yanında rahatlıkla kalabileceği tek kişilik, en fazla iki kişilik hasta odaları bulunacak. Ana hastanede 454 adet tek kişilik, 192 adet çift kişilik, FTR'de 72 adet tek kişilik, 64 adet çift kişilik, YGAP'ta 100 adet tek kişilik odalarda sağlık hizmeti sunulacak.

Kaynak: DHA

- Bursa