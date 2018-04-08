Bursa Savunma Sanayisine Parça Desteğine Talip

CEM ŞAN - Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği Başkanı Mustafa Hatipoğlu, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında acil ihtiyacı olan ancak yurt dışından temin etmekte sıkıntı yaşadığı parçaların yerlisini yapmaya Bursa olarak talip olduklarını söyledi.

Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv, makine imalat, teknik tekstil gibi konularda büyük bir altyapıya sahip olan Bursa'nın savunma ve havacılık alanında geniş bir altyapısının bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma ve havacılık konusundaki ilerlemesine katkıda bulunmak için Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi'ni kurduklarını hatırlatan Hatipoğlu, "Ülkemizin savunma ve havacılık sanayisinin kalkınmasına Bursa'nın altyapısı çok müsait. Birçok şehirden çok daha ileride." dedi.

Hatipoğlu, kümelenmede 77 üyenin bulunduğunu, bunlardan 27'sinin Ekonomi Bakanlığından Ur-Ge desteği aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Büyük bir küme ve kümedeki üyelerimiz tecrübeli firmalar. Halihazırda savunma ve havacılık sanayisinde üretimleri var. Alt kümeler kurarak güzel projelerin ortaya çıkmasını ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren Roketsan, Havelsan, Aselsan, TEI, TAI gibi firmaların ihtiyaçlarının bir kısmını burada karşılamayı amaçlıyoruz. Faaliyetler, temaslar arttıkça bu daha da artacak. Bu konuda çalıştaylar düzenliyoruz. Firmalarımız fuarlara gidiyor. Ankara'dan bürokratlar Bursa'ya geliyor. İş birlikleri arttıkça kümelenmenin faydalarını görmeye başladık. Bursa'nın savunma ve havacılığa olan katkısı her gün artıyor. Bunu gözlemliyoruz."

Stokları azalmış olan ithal parçalar

En son kümelenme üyesi olan B-Plas firmasının ev sahipliğinde, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile "Millileştirme ve Yerlileştirme Sergisi" düzenlediklerini aktaran Hatipoğlu, etkinlikte savunma ve havacılık alanında kullanılan ve acil ihtiyaç olan 500'e yakın ithal parçanın sergilendiğini belirtti.

Hatipoğlu, bu çalışmalara iki yıl önce başladıklarını ancak 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle çalışmaların aksadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz, Bursa'da askeriyenin acil ihtiyacı olan 500'e yakın cihaz veya parça sergiledi. Bunlar anlık ihtiyaçlar. Şu anda çalışmakta olan cihazların, savaş aletlerinin stokları azalmış olan ithal parçaları. Maalesef bu parçaları yurt dışından istediğinizde sözde müttefiklerimiz Amerika ile Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri 'Ben bu parçayı savaş alanında kullanmak üzere veremem' diyor. 'Biz NATO üyesi değil miyiz? Niye vermiyorsunuz?' diye sorunca da 'Hükümetimiz öyle karar aldı' diyorlar. Bunlar sözde müttefikler, maalesef bu ihtiyaçlarımızı karşılamıyorlar. Bu durum bizim için bir açıdan iyi oldu. Böyle olunca parçaları kendimiz yerli imkanlarla üretiyoruz."

"Bizim maliyetlerimizle ithal fiyatlar arasında dağlar kadar fark var"

Stoklar tükendiğinde bu parçaları temin etmenin güç olacağına işaret eden Hatipoğlu, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün şimdiden tedbirini aldığını ve stokları boş bırakmak istemediğini vurguladı.

Hatipoğlu, bu parçaların üretilmesi için gerekli kolaylıkların sağlanacağını, Bursalı firmaların buna büyük ilgili gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genelde tank ve uçak parçaları sergilendi. Bazı ürünlere baktım. Bizim maliyetlerimizle ithal fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Firmalarımız, kendi başlarına veya bir araya gelerek yalnız kazanç değil, milli duygularını da kullanarak bir şeyler yapmak istiyorlar. Böyle bir etkinliği Türkiye'de ilk defa Bursa'dan başlattık. Güçlü bir katkı sağlamayı umuyoruz. Üye firmalarımız ürün bazında kendi içlerinde ortaklık da kurabiliyorlar. Yani alt kümeler oluşturuyorlar. En son sergiden de ortaklıkların çıkacağını tahmin ediyorum çünkü bir firma istenen bir elektronik cihazın hepsini yapamayabilir. Optik, mekanik, elektronik gibi birçok alanı ilgilendiren cihazların eksikliği söz konusu. Burada belki birkaç firma bir araya gelerek bu cihazı üretebilir."