BURSA Saniyelerle ölümden kurtuldu

Saniyelerle ölümden kurtuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler bir kişinin saniyelerle ölümden kurtulma anı kameralara yansıdı.

Kaza, Yenice Mahallesi, Kasım Efendi Caddesi'nde gecen hafta meydana geldi. Mensur Uğur yönetimindeki 16 R 9483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra taklalar atarak kıraathaneye çarptı.Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur ile kıraathanede çaycılık yapan Ersin Suvat (24) yaralandı.Direksiyon başında fenalaştığını öne süren Mensur Uğur ile Ersin Suvat, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

Meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kontrolden çıkan araç kıraathaneye çarpma anında, kıraathane önünde bulunan vatandaşın saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtulma anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA