Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Türkay: "Reform paketi doğru başlıkları hedef almıştır"
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Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Türkay: "Reform paketi doğru başlıkları hedef almıştır"

13.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:11
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Türkay:

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Ekonomi Reform Paketi'nin doğru başlıkları hedef aldığını, bunun memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Ekonomi Reform Paketi'nin doğru başlıkları hedef aldığını, bunun memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu kararları önemli bulduğunu belirtti.

Tasarrufla ilgili maddelere değinen Türkay, "Kamu bölümündeki döner sermaye, yerel yönetim bütçelerinin de tasarrufa yöneltilmesi, 3 ayda bir kamu maliye raporunun açıklanacağı, bir kişinin, sınırlı sayıda yönetim ya da denetim kurulunda yer alacağının duyurulması, kamuya bakışı olumlu değiştirebilecek bir açılımdır. Ayrıca küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti, istihdama ve ihracata dönük bakış açısı da önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkay, geleceğin dijital hayatta olduğunun anlaşılmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Dijital vergi dairesi, dijital para, dijital gıda pazarı derken dijital dönüşümlerin merkez üssü olarak Türkiye'yi konumlandırma hedefini yerinde bir hedef olarak gördüklerini bildiren Türkay, şunları kaydetti:

"Yapay zeka yazılımlarının Türkiye'ye yönelmesi için atılan adımları takdir ediyoruz. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığının kurulması çok doğru bir karardır. Ayrıca mesleki eğitimde alınan destek kararları da iş insanlarının kalifiye eleman ihtiyacının anlaşıldığını göstermesi açısından kıymetlidir. Kadın ve genç istihdamına ek teşvik de öyle. Sanayide yeşil dönüşümün teşvik edileceğinin ifade edilmesi, ciddi bir farkındalıktır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ayakları üzerine oturtulmuş reform paketi doğru başlıkları hedef almıştır. Bu, memnuniyet vericidir. Doğru başlıkların, doğru uygulamayla taçlanmasını bekliyoruz. Başka Türkiye yok.

Birlikte kalkınacak ya da birlikte sorunlarla boğuşacağız. Biz ilkini tercih ediyoruz. Önümüz açılırsa yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı nasıl şahlandıracağımız da görülecektir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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