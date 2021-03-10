Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Türkay: "İstihdamdaki artış memnuniyet verici"

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, açıklanan iş gücü rakamlarında istihdamın yeniden arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısının 2021 yılı ocak ayında, bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak, 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranın ise 1,2 puanlık artışla yüzde 43,8 olduğunu belirtti.

Kısa çalışma ödeneğinin bu ay sonunda bitirileceğini, işten çıkarmanın ise 2 ay daha yasak olduğunu hatırlatan Türkay, şunları kaydetti:

"İstihdamdaki artış memnuniyet verici. Pandemiden kurtulduğumuz anda elimizde fırsatlar olduğunu biliyoruz. Hem ihracat imkanlarını hem de bunun yaratacağı istihdam imkanlarını artırmaya hazırız. Yeter ki tüm Türkiye olarak pandemi belasından kurtulamasak da kontrol edilebilir bir noktada tutabilelim. Üretenler olarak daha çok, daha kaliteli, daha hızlı üreteceğimize inancımız tam."

Türkay, istihdam politikasıyla ilgili en az 20 yıllık bir planlama yapılması gerektiği görüşünü aktardı.

Eğitimin, hangi hedeflere ulaşmak isteniyorsa buna göre planlanabileceğini belirten Türkay, "Böylece ulaşmak istediğimiz hedeflere göre istihdam politikaları da belirleriz. Yaşanacak dalgalanmalar bizleri daha az etkiler hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca