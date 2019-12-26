Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı
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Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı

Bursa Samsunlular Kültür yardımlaşma ve dayanışma Derneği'nde (SAMDEF) düzenlenen 10'uncu olağan kongrede mevcut başkan Temel Erkol güven tazeledi.

26.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:51
Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı

Samsunlular Kültür yardımlaşma ve dayanışma Derneği'nde (SAMDEF) düzenlenen 10'uncu olağan kongrede mevcut başkan Temel Erkol güven tazeledi.


Bursa Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SAMDEF)' de onuncusu gerçekleşen olağan kongrede mevcut başkan Temel Erol güven tazelerken, yardımcılıklarına İrfan Akkaya, Davut Şen, Genel Sekreterliğe Hüseyin Seven getirildi.


Başkanlığa yeniden gelen Temel Erkol ise, "Bütün destek verenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Kaldığımızdan yerden başarılı çalışmalara hep birlikte imza atacağız " dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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