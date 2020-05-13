BURSA Sahiplendiği yavru köpek ölen avukattan şikayetçi oldular
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BURSA Sahiplendiği yavru köpek ölen avukattan şikayetçi oldular

Sahiplendiği yavru köpek ölen avukattan şikayetçi oldularBURSA'da, Patisev Derneği üyesi Beyza Gurbetçi, sahiplendiği yavru köpek 4 gün sonra ölen avukat Servet S.'den şikayetçi oldu.

BURSA Sahiplendiği yavru köpek ölen avukattan şikayetçi oldular
13.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:44

Sahiplendiği yavru köpek ölen avukattan şikayetçi oldular

BURSA'da, Patisev Derneği üyesi Beyza Gurbetçi, sahiplendiği yavru köpek 4 gün sonra ölen avukat Servet S.'den şikayetçi oldu.

Avukat Servet S., gönüllü hizmet veren Patisev Derneği'ne ulaşarak, barınaklarındaki yavru bir köpeği sahiplenmek istediğini bildirdi. Derneğin yönetim kurulu üyesi Beyza Gurbetçi de Servet S. ile görüştü. Tüm prosedürleri anlatıp, köpeğin sık sık kontrol edilmek şartıyla verileceğini söyledi. Servet S. tüm şartları kabul ederek, köpeği sahiplendi. Gurbetçi, yavru köpeği aşı karnesiyle birlikte Servet S.'ye teslim etti.

Ancak Servet S., 4 gün sonra Gurbetçi'yi arayarak, köpeğin hastalandığını bildirdi. Ardından da köpeği barınağa götürüp bıraktı. Beyza Gurbetçi, 4 kilo verilen ancak 2 kiloya kadar düşen köpeği veterinere götürdü. Ameliyat edilen köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyza Gurbetçi de Servet S.'den polise şikayetçi oldu.

'SAHİPLENEN KİŞİ KÖPEĞİ KLİNİĞE GETİRMEYİ KABUL ETMEDİ'

Patisev Dernek Üyesi Beyza Gurbetçi, köpeği geri aldıkları zaman vücudunda hiç su kalmadığını gördüklerini öne sürerek, "Köpek sahiplenmek isteyen Servet S. ile yüz yüze görüştük. Yavru köpeğin sahiplendikleri üçüncü köpek olacaklarını söyledi. 15 günde bir takip koşulumuz olduğunu söyleyerek, köpeği teslim ettik. Daha sonra beni aradı, köpeğin bağırsağının dışarı çıkık olduğunu söyledi. Veteriner kliniğindeydim, hemen bulunduğum yere getirmelerini söyledim. Köpeği özel kliniğe götürmek istemediğini Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götüreceğini söyledi. Fakülte hastanesi açık olmadığı için köpeğin tedavisi burada yapılamadı" dedi.

'KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ'

Köpeğin tedavisi için barınağa getirilmesini isteyen Gurbetçi, şöyle devam etti:

"Servet S. bir meyve sepetinin içinde köpeği barınağa getirdi. Köpek geldiğinde çok kötü durumdaydı. İnanılmaz derecede zayıflamıştı. Büyük ihtimalle çiftlik evine koydular, sokağa çıkma yasağında da gidip bakmadılar. Başka bir ihtimal göremiyorum. Köpek hasta olabilir. Bizler de hasta olabiliriz. Hayvan karneli bir hayvandı. Aşıları tamdı. Köpek muhtemelen orada ishal olmuş. Geldiğinde dehidrasyonu 10'da 10'du, vücudunda bir gram sıvı yoktu. O gece ameliyata girdi. Biraz sıvı takviyesi yapıldı. Veteriner hekimle başında gece saatlerine kadar bekledik ama köpek öldü. Çünkü geldiğinde çok kötü durumdaydı."

'BAKIM İHMALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Köpeğin ölümünden sonra Servet S.'yi aradığını belirten Gurbetçi, "Köpeğin bu hale nasıl geldiğini sorduğumda 'Biz tecavüz mü ettik, bu kadar abartıyorsunuz' cevabıyla karşılaştık. Bu beni çok üzdü. Hayvana bakamamışsınız. Bu bir can. Nasıl sizin de yemek ihtiyacınız var, su ihtiyacınız varsa onların da var. Keşke ilk fark ettiğinde getirselerdi. Biz dernek olarak zaten bunların tedavisini yaptırıyoruz. Tamamen ihmal olduğunu düşünüyorum. Hayvana yemek su verdiklerini düşünmüyorum. Bu olay bizi çok etkiledi. Dernek olarak şikayetçi olduk" diye konuştu.

BURSA Sahiplendiği yavru köpek ölen avukattan şikayetçi oldular

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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