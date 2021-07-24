Bursa sahillerinde usulsüz işgale geçit yok
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Bursa sahillerinde usulsüz işgale geçit yok

Bursa sahillerinde usulsüz işgale geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa sahillerinde usulsüz olarak çadır kurup kamp yapan aileler zabıta operasyonuyla kaldırıldı.

Bursa sahillerinde usulsüz olarak çadır kurup kamp yapan aileler zabıta operasyonuyla kaldırıldı. Plaj ve çevresinde halı, battaniye, nargile, mangal ile çadır kuran kişilere izin verilmeyeceği bildirildi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin genelindeki plajlarda işgallere karşı denetimlerini sürdürüyor

Kumsaz plajını kullanmak üzere gelen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Plaj ve plajın yakınında bulunan çocuk parkı, mesire alanı ve diğer alanlar; halı, battaniye, nargile, gelişigüzel yakılmış mangallar ve kurulan 100'ün üzerinde çadırla birlikte sahillerde kötü görüntülere sebep olurken, bu duruma sebep olan objeler Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sahillerden men edildi. Kumla ve Kumsaz plajlarında yerli ve yabancı uyruklu kişiler tarafından kurulan çadırlar, nargile ve konaklamak amacıyla kullanılan halı gibi objeleri sahillere koyan şahıslar uyarılarak kaldırılması sağlandı.

Plajların herkesin hakkı olduğunu ifade eden Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; plajlarda sadece güneşlenmek ile şezlong ve şemsiye gibi objelerin kullanılmasının yasal olduğu belirterek bunlara uymayanlara kabahatler kanunun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağını da ifade etti. - BURSA

Bursa sahillerinde usulsüz işgale geçit yok
Bursa sahillerinde usulsüz işgale geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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