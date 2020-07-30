Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku
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Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Plajı'nda jet ski ile kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi hakkında, huzuru ve sükunu bozduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku
30.07.2020 08:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:04

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Plajı'nda jet ski ile kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi hakkında, huzuru ve sükunu bozduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da bulunan plajlarda Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kontroller esnasında Küçük Kumla Plajı'nda denizde jet ski ile dolaşan bir şahsın kumsaldaki kadınlara laf atıp, deniz aracı ile gezdirmek bahanesiyle taciz ettiği iddiasına dair şikayet alan Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri plaja pusu attı. Bir hafta boyunca sahilde gözetim yapan ekipler, jet skili bir şahsın yüzme alanlarına yakın geçip sürekli sahile bakarak bekleme yaptığını belirledi. Şahsın görüntülerini alan sahil güvenlik ekipleri şikayetçi kadınların teşhisinin ardından isminin Ö.B. olduğu öğrenilen şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gemlik Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, huzuru ve sükunu bozmak suçundan işlem yapılan Ö.B. hakkında tahkikat başlatıldı.

Şikayetçi olan kadınlar, şüpheli şahsın uzun zamandır aynı şekilde davrandığını, çevredekiler tarafından da bu şahsın uygunsuz hareketlerinin bildiğini söyledi.

Bursa il sınırlarındaki plajların denetimlerine aralıksız devam eden Sahil Güvenlik ekipleri plajlarda yoğunluk yaşandığını belirterek, bu yoğunlukta vatandaşların can ve mal emniyetlerinin yanı sıra bu gibi durumlara maruz kalınması halinde Alo 158 ihbar hattına başvurmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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