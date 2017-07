Bursa Sahillerinde İnsanlar Yerine Tavuk Pislikleri Yüzüyor

Bursa sahillerinde insanlar yerine tavuk pislikleri yüzüyor

Marmara Denizi'nin güney kıyılarını tavuk pisliği vurdu

Mudanya'nın Ketendere mevkiinde bir çiftliğin dereye bıraktığı atıklar sebebiyle sahili dayanılmaz kokular bastı

Pis koku ve sinekler yüzünden sahilde ne yüzmeye gelen turist, ne de balıkçı kaldı

Tavuk dışkısından nefes alamadıklarını belirten bölge halkı Bursa Valiliğini göreve çağırdı

Yalıçiftlik Mahallesi Muhtarı Arif Toktaş: "Tavuk çiftliği bölgeye arıtma tesisi kurmaktansa ceza ödemeyi tercih ediyor"



BURSA - Marmara Denizi'nin güney kıyılarını tavuk pisliği vurdu. İddiaya göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinin Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki Has Tavuk çiftliği, tavuk dışkılarını Ketendere'ye boşalttı. Denize akan tavuk pislikleri yüzünden ne sahilde yüzen kaldı, ne de balık tutan. Kokudan nefes alamadıklarını belirten bölge halkı, Bursa Valiliği'nin olaya el atmadığından dert yandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise ihbar üzerine çevre ekiplerinin tespit yaparak tutanak düzenlediğini ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bu durumu raporladıklarını bildirdi.

Denize dökülen derenin önü kapanınca kilometrelerce tavuk dışkısı dereyi yaşanmaz hale getirdi. Simsiyah olan derenin denize döküldüğü alanda sinekler ve pis koku bölgeyi adeta yaşanamaz hale getirdi. Deniz kıyısında bulunan Ketendere sahilinde tatil için bulunan vatandaşlar ise derenin kokusundan nefes alamaz duruma geldi. Kilometrelerce öteden duyulan koku yüzünden kimse denize giremiyor. Yalıçiftlik sakinleri ve tatilciler pislikler yüzünden nefes almakta zorluk çektiklerini söyledi.

Yalıçiftlik Muhtarı Arif Toktaş, "Bir kilometrelik sahilimiz var. Burası atıklar sebebiyle kirleniyor. Çocuklarımız bu durumdan rahatsız. 2014 yılında iki vakayı yaşadık. O zaman gerekli girişimler yapıldı. Bakanlığa haber verildi. Valilikten yetkililer geldi, ama çözüm üretmedi. Özellikle yağmurlu havalarda tavuk pisliği dereye bırakılıyor. Sahilde denize giremiyoruz. Mahallemizde bulunan tavuk yetiştirme çiftliği tavukların pisliklerini suyla temizleyip dereye salıyor. Bu pislikleri yağmur kuvvetli yağarsa denize akıyor. Yağmur kuvvetli yağmazsa derede kalıp pis kokuya sebep oluyor. Bugüne kadar yaptığımız şikayetler havada kaldı. Normalde bu tavuk çiftliğinin arıtma tesisi olması lazım. Marmara Denizi'nin Ketendere mevkiinde kimse numune almıyor. Bu numune birkaç sahilden alınıyor, denizin temiz olduğu söyleniyor. Bizim sahilimiz üvey evlat muamelesi görüyor. Yalıçiftlik'in 1 kilometre sahil şeridi var burada yaşayan yazlık kalan vatandaşlar var. Pislikten dolayı kokuyla birlikte aşırı sinek yapıyor. Büyükşehir 3 günde bir ilaçlama yapıyor ama onun da faydası olmuyor. Bu duruma kökten bir çare bulunması lazım. Valilikten gelen yetkililere çok güvendim, onlara pisliği gösterdim. Derenin kirletildiği yeri de gördük, firmaya arıtma tesisi yaptırmaktansa ceza ödemek daha cazip geliyor. Cezayı ödeyip pisliği dereye salmaya devam ediyor. Tavuk çiftliği yetkilileri artık pisliği dökmüyoruz diyor ama dere simsiyah ve kokuyor. Daha önce buraya her yerden yüzmeye gelenler oluyordu. Şimdi koku yüzünden kimse gelmiyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise konuyla ilgili kendilerine de ihbar geldiğini ifade ederek, "Bize gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Ancak belediye olarak çevre konusunda yaptırım ve ceza yetkimiz yok. Biz tespitlerimizi Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne fotoğraflarıyla tutanakla ulaştırdık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bize yetki verilmesini istiyoruz. Yetki yerelde olursa anında ceza ve yaptırım uygulayıp hızlı müdahale şansımız olabilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan, İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Has tavuk çiftliği yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini söyledi.