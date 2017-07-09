Bursa sahillerinde çevre felaketi

Gemlik sahilini binlerce ton sunta bastı, vatandaşlar denizin üstünde yürüdü

Mobilya malzemelerinin bir gemiden atıldığı tahmin ediliyor



BURSA - Bursa'nın ünlü sahillerinden Gemlik Gemsaz sahiline tonlarca sunta kıyıya vurdu. Vatandaşlar, yüzmek yerine suntalara basarak yürürken mobilya atıklarının ise gemiden atıldığı tahmin ediliyor.

Bursa'nın Gemsaz sahiline vuran ve nereden geldiği henüz belirlenemeyen binlerce ton sunta, 2 kilometrelik sahil şeridini kapattı. Kıyıdan 100 metre uzakta beliren mobilya yapımında kullanılan binlerce ton sunta balyalar halinde Gemsaz sahilini kapladı. Bir anda 2 kilometrelik sahilin tümünü kaplayan suntalar sebebiyle vatandaşlar paniğe kapıldı. Kıyıya vuranların sunta olduğunu anlayan vatandaşlar derin bir nefes alırken, suntaların kıyıdan temizlenmesini ve sorumluların bulunması için Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım istediler. Tatil sezonu olması sebebiyle hafta sonu denize girmeyi planlayan tatilciler, yüzmek yerine suntaların üstünde yürüyor.

Vatandaşlar, "Dün saat 16: 00'da kıyıdan 100 metre açıkta biranda yüzeye bir şeyler çıkmaya başladı. Biz denizin içinde bir şeyler çıktığını zannederek paniğe kapıldık. Denizin ortasında belirenler rüzgarın etkisiyle kıyıya vurdu. Gidip baktığımızda bunların sunta olduğunu gördük. Gemsaz'ın 2 kilometre sahili tamamen suntayla kaplandı. Hiç bir şekilde denize giremiyoruz. Yetkililerin bir an önce denizdeki suntaları temizlemesini istiyoruz" dedi.