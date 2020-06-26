Bursa sahillerinde alınan ilk tur numune sonuçları açıklandı
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Bursa sahillerinde alınan ilk tur numune sonuçları açıklandı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, deniz ve göl sahillerinin halk sağlığına uygunluğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilen sahillerden numune alım işlemlerinin birinci tur sonuçlarına göre sahiller girilebilir nitelikte çıktı.

Bursa sahillerinde alınan ilk tur numune sonuçları açıklandı
26.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:06

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, deniz ve göl sahillerinin halk sağlığına uygunluğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilen sahillerden numune alım işlemlerinin birinci tur sonuçlarına göre sahiller girilebilir nitelikte çıktı.

Yaz mevsimiyle birlikte deniz ve göl sahillerinin halk sağlığına uygunluğunu belirlemek amacıyla sahillerden numune alımı işlemi Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başladı. 15 Eylül tarihine kadar gerçekleştirilecek numune alımlarının birinci turu sonuçlanırken; yönetmelik doğrultusunda Marmara sahil şeridinden ve İznik Gölü çevresinden tespit edilen 24 odaktan alınan numunelerin hepsi girilebilir nitelikte çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, her 15 günde bir düzenli olarak sahillerden numuneler alacakları bilgisini verdi. İlk tur numune sonuçlarına göre sahillerin, yüzülebilir nitelikte suya sahip olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Alınan numune sonuçları Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde yayınlanmakta olup, plajların analiz sonuçlarının herkese açık olmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca analiz sonuçlarına göre uygun olmayan yerler; yüzme alanlarındaki muhtemel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve numune sonuçları uygun çıkıncaya kadar yüzme alanının kullanıma kapatılması konularında ilgili kamu kurumlarına bildirilmektedir" dedi.

TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLECEK

Yönetmelik doğrultusunda alınan her numunenin iyi, orta ve kötü kalite su olarak değerlendirildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Vatandaşların rağbet edeceği deniz ve göl plajlarımızın insan sağlığını tehdit etmemesi için denetim amaçlı numune alma işlemlerimiz bu yaz mevsiminde de devam edecektir. Numune alımlarının büyük bir titizlikle sürdürerek vatandaşlarımızın sağlığını korumayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

24 PLAJ GİRİLEBİLİR SEVİYEDE

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numuneler sonucu: Gemlik'te; Narlı, Büyükkumla, Gemsaz, Kumsaz, Kurşunlu Hanımlar Halk Plajı, Karacaali Gençlik, Küçükkumla, Hasanağa Gençlik Kampı, Mudanya'da Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum, Burgaz, Kumyaka Zeytinbağı, Eşkel, Eğerce, Çoşkunöz Halk Plajı, Mesudiye, Karacabey'de, Yeniköy, Malkara, Kurşunlu Halk Plajı, İznik gölünde Göllüce, İnciraltı mevki, Orhangazi ve Darka Tatil Köyü'nde plajların hepsi de girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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