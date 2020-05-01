BURSA Sahibinin kötü muamelede bulunduğu köpek, yeni yuvasında
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BURSA Sahibinin kötü muamelede bulunduğu köpek, yeni yuvasında

BURSA Sahibinin kötü muamelede bulunduğu köpek, yeni yuvasında
01.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:09

Sahibinin kötü muamelede bulunduğu köpek, yeni yuvasındaBURSA'da köpeğine kötü muamele ederken komşusu tarafından görüntülenen ve ifadesinde 'Köpeğimi çok seviyorum asla vermem' diyen genç kız, hayvanseverlerin şikayetinin ardından köpeğini kendi elleriyle verdi.

Sahibinin kötü muamelede bulunduğu köpek, yeni yuvasında

BURSA'da köpeğine kötü muamele ederken komşusu tarafından görüntülenen ve ifadesinde 'Köpeğimi çok seviyorum asla vermem' diyen genç kız, hayvanseverlerin şikayetinin ardından köpeğini kendi elleriyle verdi. Yeni yuvasına kavuşan köpeğe Tenten ismi verildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde oturan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Elif O.'nun köpeğine bağırarak kötü muamelede bulunduğu anlar, üst kat komşusu Ebru Öz tarafından kayıt altına alındı. Öz'ün çektiği görüntüleri gören Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyeleri köpeğin sahibiyle görüşmek için evine gitti. Köpeğin sahibi Elif O. kapıyı açmayınca hayvanseverler polise giderek suç duyurusunda bulundu.

Elif O. hayvanseverlerin suç duyurusunun ardından polis tarafından evinden alınarak karakola götürüldü. Elif O., burada verdiği ifadesinde köpeğini çok sevdiğini söyleyerek, iddiaları reddetti. Elif O. ifadesinde, "Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. Ben yavrumu seviyorum, onu kimseye vermek istemiyorum. Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. İşkence ettiğim iddiası yalan" dedi.

KÖPEĞİ, ARKADAŞI ARACILIĞIYLA ŞİKAYET EDEN KOMŞUSUNA TESLİM ETTİ

Olayın basına yansımasının ardından Elif O. bir arkadaşını arayarak köpeği vermeyi kabul ettiğini söyledi. Hayvanseverlerle karşılaşmak istemeyen Elif O. köpeği bir arkadaşı aracılığıyla üst kat komşusu Ebru Öz'e teslim etti.

TENTEN ADI VERİLDİ

Köpeği alan Ebru Öz, önce veteriner olan arkadaşı Melih Yazıcı'ya götürerek kontrol ettirdi. Öz, kontrolünü yaptırdığı köpeği, aynı evi paylaştığı 2 arkadaşıyla birlikte sahiplenme kararı alarak 'Tenten' ismini verdi. Yeni yuvasına kavuşan Tenten, mutlu halleri ile dikkat çekti. Ebru Öz, cana yakın ve sevimli davranışları ile kısa sürede alıştıklarını belirttiği Tenten'in bakımında veteriner arkadaşları Yazıcı'nın da destek olacağını söyledi.

VETERİNER YAZICI: TENTEN ZATEN EĞİTİMLİ

Tenten'in kontrollerini yapan veteriner Melih Yazıcı, hayvanın zaten eğitimli olduğunu ve eğitilmeye ihtiyacı olmadığını belirtti. Yazıcı, Tenten'in yeni yuvasında mutlu olduğunu dile getirerek, "Dün hayvansever arkadaşlar köpeğin sahibine ulaştı. Köpeğin sahibine, bu işin uzamaması için köpeği teslim etmesi gerektiğini, zaten haberlerde ve sosyal medyada konunun çıktığını belirttiler. O kişi de ikna olarak köpeği teslim etti. Dün arkadaşlarımız köpeği aldılar ve bize ulaştırdılar. Şu an yeni yuvasında ve gayet mutlu, biz de çok mutluyuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada biz ona sahip çıkıyoruz, bakıyoruz. Çok neşeli, köpekte hiçbir sıkıntı yok. Neden şiddet gördüğünü anlayamadım. Gayet akıllı, uslu, tuvaletini yapıyor, bağırması yok. Yani eğitimli bir köpek. Ben şaşırdım, bu hayvana nasıl eziyet ettiklerini anlayamadım açıkçası" dedi.

BURSA Sahibinin kötü muamelede bulunduğu köpek, yeni yuvasında

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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