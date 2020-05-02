BURSA SAĞLIKÇI YELEĞİ GİYEN TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI, JANDARMAYI KANDIRAMADI

Bursa'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde, 112 Acil personelinin giydiği yeleklerden giyen 3 tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde, 112 Acil personelinin giydiği yeleklerden giyen 3 tarihi eser kaçakçısı yakalandı. Kendilerinin sağlık personeli olduğu yalanını söyleyen şüphelilerden birinin koronavirüs nedeniyle evinde, karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Araştırma başlatan jandarma, şüphelilerin kullandığı aracı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit etti. Takibe alınan araç, dün Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi girişinde durduruldu. Üzerlerinde 112 Aci personelinin giydiği yeleklerden bulunan İ.K, M.A. ve S.İ. isimli 3 şüpheli, sağlık personeli olduklarını savundau. Ancak jandarmayı inandıramadı. Araçta yapılan aramada, 1 adet sarı renkli haç figürü, 1 adet sarı renkli Hz. İsa figürü, 1 adet papaz figürü, 1 adet kuş figürü, 5 adet üzerinde geçersiz yazan 100 dolar, 8 adet 1 rublelik Rus parası, 1 adet 1000 Lübnan Lirası, 1 adet Suudi Arabistan riyali, 5 adet 10 Rus rublesi, 1 adet 5 Rus rublesi, bir miktar tespit edilemeyen maden parçası, 1 adet seri numarası ve markası kazınmış tabanca, 5 adet mermi, 4 adet minyatür malzeme, 2 adet payp düzeneği, 3 adet metal şiş, 0.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek için Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerden M.A.?nın koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA