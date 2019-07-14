Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bursa'nın sağlıkta öncü bir kent olması hedefiyle önemli adımlar atılacağını ve şehrin termaliyle de sağlık turizminde öne çıkacağını söyledi.