“Bursa, sağlık turizminde İstanbul’un alternatifi haline geldi”

Gelişen ulaşım olanakları, hizmete giren Şehir Hastanesi ve artan özel sağlık kuruluşu yatırımlarını sağlık turizminin gelişmesi noktasında olumlu değerlendiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, Bursa'nın sağlık turizminde İstanbul'un alternatifi haline geldiğini söyledi.

08.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:50
“Bursa, sağlık turizminde İstanbul’un alternatifi haline geldi”

Gelişen ulaşım olanakları, hizmete giren Şehir Hastanesi ve artan özel sağlık kuruluşu yatırımlarını sağlık turizminin gelişmesi noktasında olumlu değerlendiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, Bursa'nın sağlık turizminde İstanbul'un alternatifi haline geldiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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