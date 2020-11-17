Bursa Sağlık Müdürlüğünden ambulans açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa Sağlık Müdürlüğünden ambulans açıklaması

17.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:52
Bursa Sağlık Müdürlüğünden ambulans açıklaması

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, doğum yapacak bir hastaya ambulans verilmediği iddialarını yalanladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, doğum yapacak bir hastaya ambulans verilmediği iddialarını yalanladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde "ambulans yok dediler, arabada doğum yaptı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hasta E.K'nın 15 Kasım'da Gemlik Devlet Hastanesi Acil Servisine müracaat ettiği, muayenenin ardından doktorun yatış önerisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta E.K, ısrarla hastanede doğum yapmayı kabul etmeyerek, 'anne ve bebeğin ölümü dahil tüm riskleri alarak kendi isteğimle, kendi imkanlarımla Bursa'ya gidiyorum' diye yazılı beyan vererek ve imzalayarak hastaneden ayrılmıştır. Haberde iddia edildiği gibi hasta Bursa Şehir Hastanesi ya da başka bir hastaneye sevk edilmemiştir. Sevk işlemi gerekli olmadığı için 112 ambulansı da tahsis edilmemiştir. Doktorun 'yolda doğum gerçekleşebilir' uyarılarına rağmen hasta kendi isteğiyle ve tüm sorumluluğu alarak hastaneden ayrılmıştır. Yolda doğumun başlaması üzerine, ambulans istenmiş olup 12.59'da çağrıyı alan 112 sağlık ekibi, 13.08'de olay yerine intikal etmiş ve güvenli bir şekilde doğumu gerçekleştirmiştir. Doğumun ardından ambulansla tekrar Gemlik Devlet Hastanesi'ne getirilen anne ve bebeğin, takip ve tedavileri yapılmış olup her ikisi de sağlıklıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

İlgili Haberler

Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden iş kazasından ölen kişiye ilişkin açıklama
Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden iş kazasından ölen kişiye ilişkin açıklama
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan 'huzur hakkı' açıklaması Açıklaması
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan "huzur hakkı" açıklaması Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Berat Albayrak Nikol Paşinyan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Gökhan Alkan Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Malcolm Thomas Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Çocuk İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa Sağlık Müdürlüğünden ambulans açıklaması - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 17:58:57. #1.15#
title