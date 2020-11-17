Bursa Sağlık Müdürlüğünden ambulans açıklaması

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, doğum yapacak bir hastaya ambulans verilmediği iddialarını yalanladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, doğum yapacak bir hastaya ambulans verilmediği iddialarını yalanladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde "ambulans yok dediler, arabada doğum yaptı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hasta E.K'nın 15 Kasım'da Gemlik Devlet Hastanesi Acil Servisine müracaat ettiği, muayenenin ardından doktorun yatış önerisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta E.K, ısrarla hastanede doğum yapmayı kabul etmeyerek, 'anne ve bebeğin ölümü dahil tüm riskleri alarak kendi isteğimle, kendi imkanlarımla Bursa'ya gidiyorum' diye yazılı beyan vererek ve imzalayarak hastaneden ayrılmıştır. Haberde iddia edildiği gibi hasta Bursa Şehir Hastanesi ya da başka bir hastaneye sevk edilmemiştir. Sevk işlemi gerekli olmadığı için 112 ambulansı da tahsis edilmemiştir. Doktorun 'yolda doğum gerçekleşebilir' uyarılarına rağmen hasta kendi isteğiyle ve tüm sorumluluğu alarak hastaneden ayrılmıştır. Yolda doğumun başlaması üzerine, ambulans istenmiş olup 12.59'da çağrıyı alan 112 sağlık ekibi, 13.08'de olay yerine intikal etmiş ve güvenli bir şekilde doğumu gerçekleştirmiştir. Doğumun ardından ambulansla tekrar Gemlik Devlet Hastanesi'ne getirilen anne ve bebeğin, takip ve tedavileri yapılmış olup her ikisi de sağlıklıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir