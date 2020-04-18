BURSA Sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için sarma sardı Sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için sarma sardıBURSA'nın Orhangazi ilçesinde Ayfer Fıçıcı, evinde yaptığı yaprak sarmasını, polis ve jandarma ekipleri ile görevi başında olan sağlık çalışanlarına Vefa Timi ekipleri ile gönderdi.

Sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için sarma sardı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Ayfer Fıçıcı, evinde yaptığı yaprak sarmasını, polis ve jandarma ekipleri ile görevi başında olan sağlık çalışanlarına Vefa Timi ekipleri ile gönderdi.

Orhangazi'de Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Ayfer Fıçıcı, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri için yaprak sarması yaptı. Fıçıcı, dünden itibaren özel ambalajlarda hazırladığı sarmaları Vefa Timi'ne teslim etti. Saatlerce uğraşıp yaprak sarmalarını hazırlayan Ayfer Fıçıcı, ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, Biz de görevleri başında olan sağlık çalışanlarımız ile polis ve jandarma ekiplerimize böyle bir destek verelim istedik dedi.

Fıçıcı'dan sarmaları teslim alan Vefa timi ekipleri de Orhangazi'de görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile Orhangazi Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına teslim etti.

Kaynak: DHA