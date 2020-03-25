BURSA Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest
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Derya Arslan, Bursa, Güncel

BURSA Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest

Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jestBURSA'da sağlık çalışan Derya Arslan Bilgin'in aracına bir vatandaş tarafından çikolata bırakıldı.

25.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:51
BURSA Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest

Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest

BURSA'da sağlık çalışan Derya Arslan Bilgin'in aracına bir vatandaş tarafından çikolata bırakıldı. Nöbet çıkışı yapılan jest karşısında çok mutlu olduğunu belirten Bilgin, çikolatayı bırakan kişinin, aracının koltuğundaki 112 Acil yeleğinden sağlık çalışanı olduğunu anlayıp, böyle bir şey yaptığını düşündüğünü söyledi. Derya Arslan Bilgin'in sosyal medyadan paylaştığı o anlara ilişkin fotoğraf, yoğun ilgi gördü.

Türkiye'de son günlerde koronavirüs salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına vatandaşlar çeşitli yöntemlerde destek verirken, Bursa'da 12 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda çalışan Derya Arslan Bilgin'e ilginç bir jest yapıldı. Bir vatandaş, koltuklarında 112 Acil yeleği bulunan Bilgin'in aracının sileceğine bir çikolata iliştirdi. Nöbetten çıkan Bilgin, çikolatayı görünce, büyük mutluluk yaşadı. Derya Arslan Bilgin, aracına bırakılan çikolatanın fotoğrafını çekip, "Nöbetten çıkıyorum ve aracıma bırakılan çikolata, ya nasıl güzel bir sürpriz bu, teşekkür ediyorum bırakan her kimse" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Bilgin'in bu paylaşımı, yüzlerce beğeni aldı, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.'BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'Çok yoğun ve yorucu bir nöbetten sonra aracına geldiğini ve aracın camında çikolatayı görünce çok mutlu olduğunu belirten Derya Arslan Bilgin, "Önce çok şaşırdım, daha sonra halkımızın sağlıkçılara verdiği desteği düşünerek, kötü niyetli bir insanın bunu yapmayacağını düşündüm" dedi.Çikolatayı bırakanın, aracının koltuğuna geçirilen 112 Acil yeleğinden sağlıkçı olduğunu görerek böyle bir jest yaptığını düşündüğü ifade eden Bilgin, "Fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabımdan paylaştım. Her kim bıraktıysa gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Nöbet çıkışı bütün yorgunluğumu da aldı" ifadelerini kullandı.DESTEK YAĞMURU GELDİ

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdan sonra çok beğeni aldığını belirten Bilgin, 'Paylaşım çok yayıldı. Bursalı iş adamlarından, Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, esnaf ve vatandaşlarımızdan, hatta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan bile mesajlar ve destek aldım. Hepsinin dua ettiğini, eksik bir şeyimiz olduğunda karşılamak istediklerini söylediler. Herkese teşekkür ediyorum. Göndermiş kadar oldular' şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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