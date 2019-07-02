BURSA Safkan köpekleri Bursa'da yetiştirip, yurt dışına gönderiliyor

Safkan köpekleri Bursa'da yetiştirip, yurt dışına gönderiliyor

Bursa'da safkan köpek yetiştiren Evsin Şentürk (42), kurduğu Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'nde farklı cins köpekleri eğitip, satışa sunmaya başladı. Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını belirten Şentürk, Türkiye'de bu köpeklerin üretildiğini ve en kalitelisinin Türkiye'de olduğunu anlatıp bunların dünyaya ihracatını yapıyoruz dedi.

Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, ilk olarak Çin'den Tibet Mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer'de Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kurarak Tibet Mastifi cinsi köpekleri eğitmeye başlayan Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırmaya başladı. Çalı Mahallesi'ndeki dernek binasında köpekleri yetiştirmeye devam eden Şentürk, gün geçtikçe köpek ırklarının sayısını da artırmaya başladı. Farklı özelliklere sahip Tibet Mastifi, Wolfdog, Pomeryan, Poodle gibi köpek ırklarını da yetiştirmeye başladığını belirten Şentürk, Türkiye ve yurt dışına sattığı bu köpeklerin fiyatlarının 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Yetiştirdiği köpek türlerinin özelliklerinden bahseden Evsin Şentürk, Yetiştirdiğimiz köpeklerden bir tanesi Tibet Mastifi. Tibet Mastifleri, koruma amaçlı ve görsel olarak kullandığımız aile dostu köpeklerimizdir. Wolfdog'lar genelde arkadaşlık yapması için yetiştirilen köpeklerdir. Tamamen kurt gibi görünür ve o şekilde davranırlar fakat aile içerisinde aile ferdi gibi, aile bireyi gibi davranırlar. Çocukların yanında rahatlıkla bırakılabilir. Çocuklara çok güzel korumalık yapan köpeklerdir. Bunun yanında Pomeryan var. Bunlarda aile dostu süs köpeği olarak kullanılırlar. 2 yada 3 kilo arasında olurlar. Bunun dışında Poodle cini köpeklerimiz de mevcut. Bunlar da aile köpeği ve süs köpeği olarak kullanılırlar. Poodle tüy dökmeyen köpektir. Orta Asya köpeğidir. Bununla birlikte Almanya'dan gelen melezlerle birlikte popülasyonu artmıştır. Türkiye'de revaçta olan köpek türlerinden biridir. Çocuklarla iyi geçinirler dedi.

'EN KALİTELİSİNİ ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yetiştirilen köpeklerin yurt dışına da satıldığını belirten Şentürk, Burada ürettiğimiz köpekleri hem Türkiye pazarına hem de dünya pazarına ihracatını yapıyoruz. En iyi kaliteyi yakalayıp en iyi kaliteyi üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'de bu köpeklerin üretildiğini ve en kalitelisinin Türkiye'de olduğunu anlatıp bunların dünyaya ihracatını yapıyoruz ifadelerini kullandı.

FİYATLAR 4 BİN LİRADAN BAŞLAYIP 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Şentürk, Tibet Mastiflerinin Türkiye'deki fiyatı 10 bin liradan başlıyor. Wolfdog'lar 8 bin liradan, Pomeryanlar 10 bin liradan, Lagotto Romagnolo'lar ise 4 bin liradan başlıyor. Yetiştirdiğimiz köpeklerin yavru fiyatları bu şekilde. Özellikle Tibet Mastifleri büyüdükçe değerlenen, fiyatı artan köpeklerdendir. Bunların yetişkinlerinin fiyatı 200 bin liraya kadar çıkıyor diye konuştu.

Kaynak: DHA