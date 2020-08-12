BURSA Rusya'ya ihraç edilen armutta, hasat başladı
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BURSA Rusya'ya ihraç edilen armutta, hasat başladı

Rusya'ya ihraç edilen armutta, hasat başladıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 'erkenci' olarak bilinen 'Santa Maria' cinsi armudun hasadı başladı.

12.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:05

Rusya'ya ihraç edilen armutta, hasat başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'erkenci' olarak bilinen 'Santa Maria' cinsi armudun hasadı başladı. Fiyatı 3 ile 3,5 lira arasında olan armudun, Rusya'ya da ihraç edildiği belirtildi.

Bursa'da şeftalide yüzü gülen üretici, armutta da beklediği rekolteye ulaştı. Üreticiler, fiyat ve verimden memnun kalırken, erkenci armudun hasadına da başladı. İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, İnegöl'ün gerek iklimi gerekse toprağının kalitesi nedeniyle Türkiye'de ürün kalitesi bakımından birinci sırada olduğunu söyleyerek, "Armut hasadımız başladı. Hasadını yaptığımız armut 'erkenci' olarak bilinen 'Santa Maria' cinsi armut. Bu sene verim ve fiyat iyi. Her sene olduğu gibi verim ve kalite iyi. Fiyatlar 3 TL ile 3,5 TL arasında. Armutlar Karadeniz bölgesine gönderiliyor. Buraya gönderdiğimiz armutların %70'i tüccarlar aracılığıyla Rusya'ya ihracat yapılıyor" diye konuştu.

BURSA Rusya'ya ihraç edilen armutta, hasat başladı

Kaynak: DHA

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