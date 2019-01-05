Bursa Renkli Gecekonduların Beyaz ile Buluşması Havadan Görüntülendi

Renkli gecekonduların beyaz ile buluşması havadan görüntülendi

Bursa'da etkili olan kar yağışının dinmesinin ardından renkli badanalı evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Özellikle şehrin yüksek kesimleri ve Uludağ etekleri tamamen beyaz gelinliği giydi. Osmangazi ilçesinde bulunan, 500 yıllık Alacahırka ile Kuştepe Mahalleleri'nde bulunan renkli gecekondu evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Renkli evlerin, beyaz ile buluşması drone ile de havadan görüntülendi. Bursa'da kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA