BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü

Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldüBURSA'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı.