BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
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BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü

15.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:03

Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldüBURSA'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı.

Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü

BURSA'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı. Özsu hayatını kaybederken, şüpheli H.N. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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