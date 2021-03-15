BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
15.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:03
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldüBURSA'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı.
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
BURSA'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı. Özsu hayatını kaybederken, şüpheli H.N. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı