Bursa protokolünden 'yerli otomobil' açıklaması

27.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:26

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , yerli otomobilin kentte üretilecek olmasının gurur verici olduğunu belirterek "Otomotiv şehri Bursa yerli, milli ve elektrikli ilk otomobilinde üretim üssü olacak. Ben bu akımın dalga dalga Türkiye 'ye ve bütün dünyaya yayılacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin üretim tesisinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılmasının kararlaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekilleri açıklama yaptı. Bugün tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem Bursa'da yaşayan biri olarak, hem de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gerçekten çok farklı bir gün yaşıyorum. İşin tarihsel sürecini de bildiğinizde duygulanmamak mümkün değil. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, çok kıymetli Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Bugün tarihi bir gün. Otomotiv şehri Bursa yerli, milli ve elektrikli ilk otomobilinde üretim üssü olacak. Ben bu akımın dalga dalga Türkiye'ye ve bütün dünyaya yayılacağını düşünüyorum" dedi.

Aktaş, Bursa'nın dünya şehri olabileceğini vurgulayarak, "Göreve geldiğimizden beri iddia ettiğimiz bir şey var. Bursa sanayilerle kaplı bir şehir ama bundan sonra yüksek teknolojiyi bünyemizde barındırmamız lazım. Bu vesileyle bir dünya şehri olabiliriz. Turizmimizi daha da geliştirebiliriz. Bu manada farklı yatırımlar atılımlar var. Bunlardan bir tanesini meyvesini bugün aldık. Ben bunu sadece Bursa'nın kazanımı değil, Türkiye'nin kazanımı olarak düşünüyorum. Çünkü yıllar önce 'Devrim' adıyla yapılmaya çalışılan otomobil o gün farklı sebeplerle engellenmiştir. Yine Türkiye kendi uçağını yapmaya çalışmıştır fakat o da farklı sebeplerle engellenmişti. Bugün artık teknoloji üreten bir Türkiye var. Gerçekten çok üst segment bir otomobil üreteceğiz. Üst düzey çalışan bir ekip var. Yapılacak fabrika şehrimize çok ciddi istihdam sağlayacak" diye konuştu.'YERLİ OTOMOBİLLE BİRLİKTE PRANGALARIMIZI KIRMIŞ OLACAĞIZ'Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Bu konuyu sadece bir otomobil olarak anlamamak lazım. Biliyorsunuz Türkiye'nin sanayileşme, teknoloji anlamında gelişmesi için uzun yıllardır bir uğraşı var. Geçtiğimiz yüzyıla baktığımız zaman bu anlamda çok yetenekli mühendislerimiz ortaya çıkmış. Bu mühendislerimiz birçok proje üretmiş fakat geriye dönüp baktığımızda tüm bu hamleler akamete uğramış oldu. Bazıları tamamlandı ama sürüme geçemedi, bazısı tamamlanmak üzere yarım kaldı. Geçmişe baktığımızda bugünün değerini daha iyi anlamamız gerekiyor. Bugün Türkiye kendi otomobilini yapıyor ama bu sadece bir otomobilden ibaret değil, bu tanıtım. Aynı zamanda otomobille beraber bu prangalarını kırdığı, artık geçmişin o kötü hatıralarını adeta çöpe attığı ve yeni bir döneme evrildiği tarih olarak görmek gerekiyor" dedi.'BURSA İLKLERİN ŞEHRİ'Yerli otomobilin Bursa için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Esgin ise "Bursa çok yönlü bir şehir. 1962 yılında ilk organize sanayi bölgesinin Türkiye'de kurulduğu şehir. Bursa bu anlamda ilklerin şehridir. Yine ilk otomotiv fabrikasının 1972'de Bursa'da kurulduğunu görüyoruz. Bursa ihracat anlamında da Türkiye'nin ikinci büyük şehri. Bu çerçevede Bursalı olarak ayrı bir heyecan duyduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.'GEMLİK'TE BÜYÜK BİR HEYECAN VAR'

Gemlik ile ilgili uzun süredir çalıştıklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun Bursa'da olmasından dolayı, özellikle de benim bölgem olan Gemlik de olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gemlik'te büyük bir heyecan var. Yakındaki bir süreçte inşaat hızla başlayacak. İnşallah 2022'de de ilk aracımızı banttan çıkarmış olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

- Bursa