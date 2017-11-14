Bursa Polisinden Uyuşturucuya Geçit Yok

Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Narko-Tem Whatsapp hattına gelen ihbar neticesinde Yıldırım ilçesinde farklı adreslere yapılan operasyonlarda H.Ö ve S.S isimli şüpheliler yakalandı. Folyoya sarılmış bonzai, esrar, metamfetamin ve ecstasy haplar ele geçirildi.



Osmangazi ilçesinde yapılan başka bir operasyonda ise 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan F.A. isimli şüpheli bonzai ile yakalandı. F.A'nın uyuşturucuyu D.K'dan aldığı bilgisine ulaşan polis, bu şahsın iş yeri ve üzerinde bonzai ele geçirdi.



F.A., 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan, H.Ö, S.S. ve D.K. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA