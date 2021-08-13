Bursa polisinden uyuşturucu operasyonu
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Bursa polisinden uyuşturucu operasyonu

Bursa polisinden uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişinin evine baskın yaptı.

Bursa polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişinin evine baskın yaptı. Yapılan aramalarda 28 kilo 682 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirilirken tacirlerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerine baskın yaptı. 3 kişiye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28 kilo 682 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası kimlik bilgileri tespit edilen 3 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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