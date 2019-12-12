Bursa polisinden metro istasyonlarında denetim

12.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:21

Bursa polisi, yaklaşan yılbaşı öncesi il merkezinde denetimlerini arttırdı. Mesai bitiş saatinde metro içerisinde ve dışında uygulama yapan ekiplerin vatandaşların güvenliği için denetimlerini artıracağı aktarıldı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı. Mesai bitiş saatinde metro istasyonu giriş ve çıkışlarında denetim yapan ekipler vatandaşların güvenliği için uygulama yaptı. Şüphelendikleri şahısları Genel Bilgi Toplama (GBT) yaparak üstlerini ve çantalarını ararken, yaklaşan yılbaşı öncesi uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA