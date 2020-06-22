Bursa polisinden 'maske' denetimi İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle Bursa'da denetimler sıklaştırıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle Bursa'da denetimler sıklaştırıldı. Kontrol gerçekleştiren ekipler, maske takmayanlara para cezası uyguladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine talimat gönderilmesinin ardından Bursa'da da denetimler artırıldı. İnegöl ilçesinde uygulama yapan ekipler, maske takmayanlara 900 liralık idari para cezası uyguladı. Atatürk Bulvarı'ndaki uygulamada polis ekipleri, maskeyi elinde taşıyan ve dışarı maskesiz çıkan kişilere de ceza kesti.

Kaynak: DHA