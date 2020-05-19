Bursa polisinden anlamlı kutlama
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Bursa polisinden anlamlı kutlama

Bursa'da sokak kısıtlamasında görevli polis ekipleri saat, 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşını okuyup sirenlerini çaldı.

Bursa polisinden anlamlı kutlama
19.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:11

Bursa'da sokak kısıtlamasında görevli polis ekipleri saat, 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşını okuyup sirenlerini çaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen sokak kısıtlamasında görevli polis ekipleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını saat 19.19'da Heykel Atatürk anıtı önünde kutladı. Uygulamada görevli ekipler saat 19.19'u gösterdiğinde ilk önce İstiklal Marşını okudu ardından sirenlerini çaldı. Ardından ekipler uygulama görevlerine devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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