Bursa polisinden anlamlı kutlama Bursa'da sokak kısıtlamasında görevli polis ekipleri saat, 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşını okuyup sirenlerini çaldı.

Bursa'da sokak kısıtlamasında görevli polis ekipleri saat, 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşını okuyup sirenlerini çaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen sokak kısıtlamasında görevli polis ekipleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını saat 19.19'da Heykel Atatürk anıtı önünde kutladı. Uygulamada görevli ekipler saat 19.19'u gösterdiğinde ilk önce İstiklal Marşını okudu ardından sirenlerini çaldı. Ardından ekipler uygulama görevlerine devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA