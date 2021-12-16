Bursa Polisi yılbaşı öncesi ölümleri önledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Polisi yılbaşı öncesi ölümleri önledi

Bursa Polisi yılbaşı öncesi ölümleri önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yılbaşı öncesi Türkiye'nin bazı şehirlerinden yaşanan sahte içkiden ölümlerin ardından Bursa'da da da operasyonlar sıklaştırıldı.

BURSA (İHA) - Yılbaşı öncesi Türkiye'nin bazı şehirlerinden yaşanan sahte içkiden ölümlerin ardından Bursa'da da da operasyonlar sıklaştırıldı. Son yapılan operasyonda 803 şişe ile 400 litrede doluma hazır sahte içki ele geçirildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde sahte içkiden hayatını kaybedenler toprağa verilirken, yılbaşı öncesi ölümlerin önüne geçmek amacıyla denetimleri artıran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa'da düzenlediği operasyonla piyasaya sürülmek üzere 803 şişelenmiş ve sahte bandrol basılmış, 400 litre ise şişelenmeye hazır sahte içki ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen sahte içkilere ise imha edilmek üzere el konuldu. Polis ekiplerinin sahte içki ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa Polisi yılbaşı öncesi ölümleri önledi

Bursa Polisi yılbaşı öncesi ölümleri önledi

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title