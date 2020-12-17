Bursa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 3 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan Y.K., F.B. ve D.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı