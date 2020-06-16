Bursa polisi 'maskesiz' kuş uçurtmuyor
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Bursa polisi 'maskesiz' kuş uçurtmuyor

Bursa polisi 'maskesiz' kuş uçurtmuyor Polis ekipleri maske takmayanları uyarırken olmayanlara maske dağıttı 1 Haziranda başlayan normalleşme süresiyle birlikte kurallara uyulmaması nedeniyle Türkiye genelinde vaka sayılarda artış başladı.

16.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:21

Bursa polisi 'maskesiz' kuş uçurtmuyor

Polis ekipleri maske takmayanları uyarırken olmayanlara maske dağıttı

BURSA - 1 Haziranda başlayan normalleşme süresiyle birlikte kurallara uyulmaması nedeniyle Türkiye genelinde vaka sayılarda artış başladı. Bursa'da da yaşanan artışla birlikte polis vatandaşları uyarıyor. Özellikle maske takmayanlara yönelik yapılan denetimlerde Valilik emirlerine uymadıkları gerekçesiyle bir çok kişiye para cezası kesildi. Ayrıca maskesi olmayan bir çok vatandaşa da maske dağıttı.

Dünyayı yakıp kavuran korona virüs salgınıyla ilgili mücadele sürüyor. Normalleşme süresiyle birlikte bir çok kişi kuralları ihlal edince rakamlar hafif de olsa artmaya başladı. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatı ile Bursa genelinde polis ekiplerini denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesti. Bursa genelinde en işlek caddelerde ve meydanlarda görev yapan polis ekipleri maskesiz dolaşanları maske takma konusunda uyarırken, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı. Ayrıca megafonlarla sık sık vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri valilik emrine uymayanlara 392 lira idari cezai işlem uygularken denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

Bursa polisi 'maskesiz' kuş uçurtmuyor

Kaynak: İHA

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