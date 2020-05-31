BURSA Polisi gören çocuklar, yeşilliklere saklandı Polisi gören çocuklar, yeşilliklere saklandıBursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağında polisi görüp, yeşillikler arasına saklanan çocuklar, anons yapılarak evlerine gönderildi.

Polisi gören çocuklar, yeşilliklere saklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağında polisi görüp, yeşillikler arasına saklanan çocuklar, anons yapılarak evlerine gönderildi.

İnegöl ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta oynayan çocuklara doğru yöneldi. Çocuklar, gelen polis ekibini görünce çevredeki yeşilliklerin arasına saklandı. Polisler, çocukları yaptıkları anonsla uyararak evlerine gönderdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA