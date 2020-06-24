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BURSA Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi-ARŞİV

Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendiBURSA'da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir'i (44), belindeki tabancasını alıp, başından vurarak şehit eden Murat Dağkoçak (26) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış...

24.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:03

Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi

BURSA'da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir'i (44), belindeki tabancasını alıp, başından vurarak şehit eden Murat Dağkoçak (26) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz 4 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilen dava, Bursa 4'Üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Olay, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde geçen yıl aralık ayında meydana geldi. Bir apartmandaki komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını aldı. Ardından da Dağkoçak'ı başından vurdu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Dağkoçak, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ORGANLARI 6 KİŞİYE UMUT OLDU

Tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Alaattin Özdemir'in organları, 6 kişiye umut oldu. Şehit Özdemir, Kütahya Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

'TABANCAYI BELİNDEN ALIP, KAFASINA ATEŞ ETTİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tanık polislerin, 'Kavga ihbarı üzerine olay yerine gittik. Burada kavga edenlerden Murat Dağkoçak, küfrederek hakaretlerde bulundu. Gözaltına alacağımız sırada yakınları fiziki müdahalede bulundu. Dağkoçak'ı konteynerin içine aldığımızda yine agresif tavırlara devam etti. Bu sırada Alaattin Özdemir'in beline sarılıp, tabancayı yukarıya çekerek kılıfından çıkarttı. Alaattin silahını geri almak istedi. Aralarında arbede çıktı. Şüpheli namluya mermi verip Alaattin'in başına yakın mesafeden ateş etti şeklindeki anlatımları yer aldı.

Savcı, tutuklu sanık Murat Dağkoçak hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar İsmail D. (60), Mahmut Y. (50), Serkan D. (35) ve Tekin B. (54) hakkında ise 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

BURSA Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi-ARŞİV

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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