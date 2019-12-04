: Bursa-polis memurunu başından vuran şüpheli, adliyeye sevk edildi

04.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:37

Polis memurunu başından vuran şüpheli, adliyeye sevk edildi

Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ve burada yaşanan arbede sırasında polis memurlarından Alaattin Özdemir'in silahını belinden alarak Özdemir'i başından vuran Murat D. ile olaya karışan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su deposu Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında iddiaya göre kavga eden apartman sakinlerinden Murat D., polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında Özdemir'in tabancasını alan Murat D., polis memuru Özdemir'i başından vurdu. Ağır yaralanan polis memuru Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Murat D. ve olaya karışan şüpheliler emniyete götürüldü. Polis memuru Alaattin Özdemir'i kendi silahıyla vuran Murat D.?nin ifadesinde, suçunu itiraf ettiği, olayı neden gerçekleştirdiği sorusunu cevaplamadığı öğrenildi. Polis memurunu vuran Murat D. ile olaya karışan S.D.(34), İ.D.(59), T.B.(53) ve M.Y.(49) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu