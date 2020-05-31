BURSA Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza
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BURSA Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza

Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL cezaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen plakasız ve ehliyetsiz motosiklet ile gezmeye çıkan 2 kişiye 11 bin 180 lira para cezası uygulandı.

31.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:13

Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen plakasız ve ehliyetsiz motosiklet ile gezmeye çıkan 2 kişiye 11 bin 180 lira para cezası uygulandı. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağında plakasız motosikletleriyle Orhaniye Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin sigortası ve muayenesinin bulunmadığı, Suriye uyruklu sürücü Ammar H.'nin (24) de sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye kurallara uymadığı ve sokağa çıkma yasağına ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin lira, yanında bulunan yine Suriye uyruklu arkadaşı Samir C.'ye de (23) yasağı ihlal ettiği için 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Motosiklet daha sonra çekici yardımıyla otoparka çekildi.

BURSA Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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